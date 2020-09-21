زوجة تطلب الطلاق بسبب إخفاء زوجها اسمه الحقيقي لـ 12 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 5 ساعات

في حادثة غريبة امتدت على مدار اثني عشر عاما ، عاشت امرأة مع زوجها لتكتشف انها تعيش مع إنسان اخر .

اكتشفت امرأة إيرانية، مقيمة في دبي، أنها لا تعرف اسم الرجل الذي تزوجته مدة 12 عاما.

وكان الرجل الإيراني قد أخفى هويته الحقيقية سرا عن زوجته طوال مدة زواجهما، حيث استخدم عند الزواج منها وثائق منتحلة.

ووفق لمصادر محلية فإن الزوج قدم هوية رجل آخر للمرأة، وأضاف صورته إليها عند زواجه منها في عام 2007.

وقالت الزوجة إنها ”اكتشفت خدعة زوجها حين أحجم عن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر لابنهما البالغ من العمر 12 عاما“.

Advertisements

وتابعت ”طلبت منه مرارا وتكرارا وعلى مدى سنوات جواز سفر لابننا، وفي كل مرة كان يتهرب، وبعد الضغط المتكرر عليه، اعترف أنه لا يملك أي هوية رسمية خاصه به، وأنه لم يكن الرجل الذي يدّعي“.

وأضافت الزوجة ”أخبرني باسمه الحقيقي، وبعد ذلك توجهت إلى الشرطة وأبلغت عنه، ثم طلبت الطلاق“.

واعترف الرجل للشرطة أنه ”انتحل صفة شخص آخر كي يتزوج“.

وقال ضابط للمحكمة إن ”الزوج قال له إن والد زوجته كان يعرف هويته ووافق مع ذلك على زواجه من ابنته“.

ولم يتم الكشف عن سبب إقدام الرجل على هذا التصرف.

ووجهت إليه النيابة العامة في دبي ارتكاب جنايتَي التزوير في محرر رسمي واستعماله، وجنحة تقديم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام.