بنك ينقل عملاءه إلى الواقع المعزز بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 6 ساعات

أغلق العديد من المؤسسات والبنوك أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، مما دفع العديد للبحث عن وسائل جديدة لتقديم الخدمة للعملاء .

وأجرى بنك الاستثمار السويسري UBS Group، تجربة غير عادية لنقل متداوليه وعملائه إلى وضع ”الواقع المعزز”، حيث ترجع هذه الخطوة التي تميزت بأنها متفردة بهذا المجال، إلى حقيقة أنه بسبب وباء فيروس كورونا، لم يستطع عدد كبير من موظفي البنوك العودة إلى مكاتبهم ومواصلة أداء واجباتهم عن بُعد.

وبحسب صحيفة Financial Times، يمكن أن تصبح غرف النوم والمعيشة قريبًا جزءًا من أماكن تداول تنبض بالحياة، حيث يدرس أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم تزويد موظفيه بسماعات رأس للواقع المعزز، لمحاكاة تجربة قاعة التداول في المنزل.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استخدام نظارات الواقع HoloLens من مايكروسوفت للتفاعل الافتراضي، فيما تلقى بعض التجار بالفعل جميع المعدات التي يحتاجونها للعمل من خلال التعامل البنكي عبر الواقع المعزز.

وأكد البنك عزمه مواصلة التجارب الهادفة وتزويد العاملين عن بعد بالأدوات التي يحتاجونها لأداء واجباتهم، على سبيل المثال، يتم حاليًا النظر في خيار تثبيت شاشات إضافية في المنزل للمتداولين.

ويعتقد البنك أن هذا النهج سوف يُبسّط عملية التفاعل بين المتداولين في الظروف التي يتعين عليهم فيها العمل عن بُعد، فيما نُقل عن مصدر داخلي قوله، إن البنك قد شكل فريق عمل ”لإعادة التفكير في السوق“.

ويشير المصدر إلى أن العديد من البنوك ترغب في إعادة الموظفين إلى مكاتبها ، لكنها لا تفعل ذلك بسبب المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا وزيادة معدل الإصابة.