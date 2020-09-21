شاهد.. أمريكي يحصل على 100 فرصة عمل في دقيقتين بطريقة ذكية ومؤثرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 7 ساعات

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لإي فقدان الكثيرين لعملهم ، وأصبح الحصول على فرة عمل أخرى شبه مستحيلة بسبب التداعيات الاقتصادية الكارثية التي نتجت عن تفشي الفيروس.

أرغمت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد covid-19 المدير التنفيذي السابق لمجموعة شركات، البحث على فرصة عمل جديدة بطريقة تحمل رسالة قوية ومؤثرة.

نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني رسالة، بول ماركس، المُصورة، والتي ظهر فيها الرجل البالغ من العُمر 60 عاما ومدير العمليات في مجموعة من الشركات من بينها Toys R Us العالمية، ومجموعة مختلفة من الكيانات الاقتصادية في الهند وإسبانيا وهو يمارس تمرين الضغط بلياقة كبيرة

ولجأ “بول ماركس” إلى فكرة الظهور في مقطع فيديو وهو يمارس تمرين الضغط سعيا للحصول على فرصة عمل جديدة بعد أن تسببت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد covid-19 في خسارته لعمله.

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ويبدأ المقطع المُصور بممارسة “بول ماركس” لتمرين الضغط ليبدأ كلامه بإظهار لياقته البدنية وقدرته على ممارسة 50 عدة من تمرين الضغط والركض لـ 30 كم إسبوعيا.

ويقدم “بول ماركس” بعد ذلك ملخصا بكل مؤهلاته وخبراته العملية على مدار 40 عاما لينتهي الفيديو بتوجيهه رسالة مهمة لرواد الأعمال بعدم النظر إلى العُمر والاهتمام أكثر بالمؤهلات والخبرات التي يمتلكها.

والجدير بالذكر أن “بول ماركس” تلقى بالفعل ما يزيد عن 100 عرض من شركات مختلفة بعد أن حقق مقطع الفيديو الخاص به أكثر من 700 ألف مشاهدة على موقع LinkedIn.