كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رضوي الشريف تكشف لـ"الخليج 365 الفني" عن أصعب المشاهد التي واجهتها في "أمل حياتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تركت الفنانة رضوي الشريف، علامة في قلوب وعقول الجماهير، واستطاعت لفت الأنظار إليها بعد تألقها وبراعتها في دور "نسمة" الذي جسدته في حكاية "أمل حياتي".

وكشفت رضوي الشريف في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني"، عن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير حكاية "أمل حياتي" وقالت أن من أصعب المشاهد هو مشهدها مع النجم بيومي فؤاد أثناء مواجهتها له واتهمته بظلمه لها بعد أن زوجها رغم أنفها ، لافتة إلى اهتمامها وتخوفها من هذا المشهد لإن من الحلقة الأولي للحلقة السادسة لا يوجد سبب أو دافع واضح لشر شخصية "نسمة"فهذا المشهد يبين أسبابها النفسية ومشاكلها ومبرراتها لشرها وكل ما تفعله.

وتابعت رضوي، أن هناك مشهد آخر وهو المشهد الوحيد الذي يجمعها بالفنانة حنان مطاوع قائله :"حنان مطاوع بالنسبالي طاقة حب وحنان فكوني إني أكسر الحاجز وأقولها كلام يوجع كان صعب جداً ".

يذكر أن DMC عرضت على مدار 10 حلقات، حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح.

كما شارك في التمثيل رضوي الشريف ، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.