تراند اليوم : محامي بهاء سلطان يؤكد عودته الي نشاطه الفني “بالقانون” بعد شهر

ما موقف بهاء سلطان القانوني؟ هل يسمح بعودته للغناء؟ ماذا عن التعاقدات الجديدة؟ أسئلة تشغل بال محبي النجم بهاء سلطان والذين ينتظرون عودته للساحة الغنائية بفارغ الصبر بعد سنوات من التجميد التام

يوسف إبراهيم محامي الفنان بهاء سلطان يجيب على هذه التساؤلات.

قال إبرهيم، إن “العقد بين بهاء سطان ونصر محروس محدد بتاريخ ينتهي في 2014، ويمكن أن التعاقد يمتد في حالة عدم التزام موكله ” بهاء سلطان ” ببنود العقد، وهو ما لم يحدث وتم إثباته.

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وأضاف أنه منذ 2014 بهاء سلطان متوقف عن العمل، وبدأ الصراع بين الطرفين في القضاء إلى أن انتهينا للحكم الصادر منتصف الشهر الجاري، وبناءً عليه ونظرًا لالتزام موكلي فنحن أمام مهلة شهر لحين انتهائه من تسجيل 4 أغاني فقط في ألبوم “سيجارة” والتي شابها عيوب هندسية.

وأشار يوسف إلى أن هناك شركات كثيرة تتهافت على التعاقد مع بهاء سلطان حاليًا، كما أن الجماهير تطالبه بالنزول والعودة السريعة للساحة الغنائية، ونظرًا لاحترامنا لكلمتنا أمام القضاء فيما يتعلق بمهلة “شهر” لحين الانتهاء من تسجيل الأربعة أغنيات الخاصة بألبوم “سيجارة” سنلتزم الصمت ولكن بعد الشهر يبدأ بهاء سلطان انطلاقته الفنية وتعاقداته الجديدة”.

جدير بالذكر أن المحكمة فصلت في النزاع القائم بين الطرفين بشكل صريح وهو “إلزام المدعي عليه ” بهاء سلطان ” بإعادة الأربعة أغاني المشوبة بعيب هندسي مع رفض طلب المنتج بتسجيل الألبوم الثالث كما أن المحكمة رأت أن بهاء سلطان لم يخل بأي بند من تعاقده مع نصر محروس ما يتبعه سقوط الشرط الجزائي بتغريم بهاء مليون ونصف دولار، بحسب ما أكده محامي الفنان .