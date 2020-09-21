ليلى عزالعرب تفاجئ جمهورها بصورة من شبابها.. هل اختلفت كثيرا؟

رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المصرية ليلى عزالعرب جمهورها بنشر صورة لها من شبابها بالأبيض والأسود، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "تفتكروا مين في الصورة؟"، ليؤكد جمهورها أن ملامحها لم تختلف كثيرا، ولكن الاختلاف الوحيد أنها خسرت الكثير من وزنها.
وليلى عزالعرب فنانة مصرية، دخلت الوسط الفني في عمر متقدم، وذلك من خلال قيامها بعدة أدوار صغيرة للغاية في عدد من الأعمال الفنية منها: "إسكندرية نيويورك"، و"معالى الوزير"، و"عايز حقى".
لعبت دور والدة الفنان أحمد حلمى في فيلم "1000 مبروك"، وكان هذا الفيلم بداية لانطلاقتها الفنية الحقيقية.
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