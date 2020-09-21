ماجد المهندس يطرح أغنية "الحكم لله ثم لـ آل سعود"

رنا صلاح الدين - طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم "الحكم لله ثم لـ آل سعود، على الإذاعات المخلتفة بالسعودية، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90.

وكان ماجد المهندس قد أحيا حفلا غنائيا، يوم الخميس الماضى، على شواطئ الرأس الأبيض عبر "كروز" السعودية، وقد ظهر خلال الحفل وهو يرتدى لوك صيفي، كما أنه من المقرر أن يحيى حفلا آخر يوم 23 سبتمبر الجاري.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، قد كشفت سابقا أن هناك 4 من نجوم الخليج سيشاركون فى حفلات اليوم الوطنى السعودى الـ90، وهم راشد الماجد، وأصيل أبوبكر، ورابح صقر، وماجد المهندس.

وماجد المهندس كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع الموسيقى سيروس.