أول تعليق لإلهام شاهين على مشاركة فيلمها «حظر تجول» في مهرجان القاهرة

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن شعورها بالفخر الشديد لمشاركة فيلمها «حظر تجول» في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

الفنانة المصرية أضافت أنها فخورة لإقامة المهرجان في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، معربة أن أمنيتها أن يكون الفيلم عملا مشرفا للسينما المصرية.

وتابعت: "شاركت بفيلم «يوم للستات» في المهرجان منذ 4 سنوات تقريبًا، ومنها انطلق الفيلم للمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية وحصد 21 جائزة، وأتمنى دائمًا أن أشارك في هذا المهرجان العظيم".

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فيلم حظر تجول

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم "حظر تجول" سيكون من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان بدورته الـ 42 في الفترة ما بين 19 وحتى 28 نوفمبر 2020.

وفيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.