ميرهان حسين تتخلص من المعاكسات بـ"بلالين الهيليوم".. شاهد

رنا صلاح الدين - اقترحت الفنانة ميرهان حسين، حل جديد للتخلص من المعاكسات والأرقام الغريبة التي تصل لها على الهاتف.

ونشرت ميرهان فيديو ظهرت من خلاله وهي تقوم بتغير صوتها عن طريق استنشاق غاز الهيليوم من بالونة.

وعلقت ميرهان على الفيديو التي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"لاقيت الحل للرد على الأرقام الغريبة اللي بيتصلوا بيا ٧٨٥ مرة ورا بعد".

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وعبرت الفنانة سوسن بدر، عن إعجابها بالفكرة، قائلة:" عجبتني الفكرة"، لترد عليها ميرهان:"بس مفيش بلالين هيليوم عند الفراعنة".

وكانت قد نشرت ميريهان حسين، الفترة الماضية مجموعة صور حديثة لها، خلال قضائها أجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

واتهمها البعض بإجرائها عملية تجميل نظرًا لتغير ملامحها الملحوظة.

ونفت ميرهان أن تكون قد خضعت لأي عملية تجميل،لافتة إلى أنها فقط استخدمت "فلتر" بهاتفها المحمول،وكتبت:"معملتش عمليات تجميل والمصحف، فلتر عادي زي كل الناس".