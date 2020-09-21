العوضي يحذف منشور "فارق السن" بعد إحراجه لـ ياسمين عبد العزيز

رنا صلاح الدين - حل الفنان أحمد العوضي، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، المذاع عبر فضائية سي بي سي، وتحدث خلال تواجده في الحلقة عن علاقته بزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وقصة حبهما التي تككلت بالزواج.

وكشف العوضي في الحلقة عن فارق العمر بينه وبين ياسمين، نافيًا ما تردد أنها تكبره بـ10 سنوات، مؤكدًا أنها تكبره بـ6 سنوات فقط.

وأثار أحمد، حالة من الجدل بعد المنشور الذي كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحدث فيه عن فارق العمر، وهو ما تسبب في إحراجها مرة أخرى بعدما كشف من قبل في حلقته بالبرنامج.

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وقرر العوضي حذف المنشور من حسابه بعد كم التعليقات التي تلقاها، وهو ما أثار جدلًا مرة أخرى بسبب إحراجه لـ ياسمين والذي كان عبارة عن:"الست دي تخصني.. أنك تقول أنها اكبر مني ولا أصغر مني .. هي أكبر مني بـ 6 سنين بس مش بعشرة زي ما بيكتبوا ويقولوا ولو كانت حتى أكبر مني بعشرين سنة أنا قابل".

وأضاف:"واللي بيخبط في ياسمين يبقى بيخبط في أحمد .. أهم حاجة عند الست الأمان مش هتعرف تحمس الست اللي معاك يبقى ماتستهلهاش".

احمد العوضي