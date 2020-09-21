صور| مفاجآت منتظرة في الموسم الرابع لمسلسل "Elite"

رنا صلاح الدين - تم الكشف عن البوستر المبدئي للموسم الرابع من المسلسل الإسباني الشهير "Elite" أو "النخبة"، والذي يعرض على شبكة نتفليكس العالمية.

وصدر الجزء الثالث من "Elite" في مطلع العام الجاري 2020، حيث شهدت نهايته الكثير من المفاجأت، مع نهاية المرحلة الثانونية للأبطال.

وأوضحت تقارير صحيفة، أن الموسم الرابع من المسلسل الشهير، سيحظي بالكثير من المفاجآت بعد استبعاد النجمة الإسبانية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية "الماركيزة كارلا".

وأشارت أيضا إلى استبعاد دانا باولا صاحبة شخصية "لو"، والممثلة الإسبانية صاحبة الأصول المغربية مينا الحماني‎، من الموسم الرابع، بعد تخرجهم من الصف الأخير في المدرسة واتجاههم إلى بدء مغامرات جديدة في الجامعة.

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مسلسل إيليت

وأكدت أن الجزء الرابع سيشهد انضمام عمر إلى صديقة أندير، بالإضافة إلى عودة صموئيل وجوزمان وريبيكا كطلاب في المرحلة الأخيرة من المدرسة الأشهر في إسبانيا، وبدء كايتانا في مرحلة جديدة بالعمل ضمن مشرفات المدرسة.

وأعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما الشبابى الإسبانى "Elite"، من خلال فيديو لأبطال العمل، وهم يعلنون الأمر، وصرح بعض من أبطال العمل فى الفيديو أنهم استلموا سكريبت الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الرابع من مسلسل النخبة الذي حصل على تقييم بلغ 7.6 من موقع "IMDB"، في أوائل عام 2021.