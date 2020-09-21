برادلي كوبر انقذه من الإدمان ومنبوذ من نجله.. معلومات مثيرة عن حياة براد بيت

رنا صلاح الدين - يثير نمط حياة النجم الهوليودي الشهير براد بيت الكثير من الجدل، لمتابعيه بسبب علاقاته النسائية المتعددة وتحديدا منذ انفصاله عن زوجته أنجلينا جولي في عام 2016.

وتسلط الأضواء بشدة في الفترة الحالية على براد بيت، وتحديدا منذ تألقه في فيلم "ذات مرة في هوليود"، الذي حصد عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد لعام 2019.

ويستعرض "الخليج 365" في النقاط الأتية، بعض الأسرار الغير معلنة عن النجم الهوليودي الشهير براد بيت:

1- في فبراير 2020، قرر براد بيت عدم حضور حفل توزيع جوائز "البافتا" البريطانية، للحصول على موعد للحديث مع نجله مادوكس، الرافض للتواصل مع والده منذ خلافهما في عام 2016.

براد بيت ومادوكس

2- علاقة براد بيت مع علياء شوكت ليس إلا صداقه، ورصد عدسات الكاميرات لها بالقرب من منزله، ليس إلا باعتبارهما جيران، حيث أن منازلهما مقتربة من بعضها.

براد بيت وعلياء شوكت

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3- منذ انفصاله عن أنجلينا جولي في عام 2016، يعد ليوناردو دي كابريو أبرز أصدقائه، حيث يتنزه الثنائي معا بشكل دائما.

براد بيت ودي كابريو

4- كان براد بيت طوال فترة زواجه من أنجلينا جولي، من يفرض قواعد الإنضباط في المنزل، وهو كانت ترفضه أنجي بداعي أن البيت المنظم يحرم الأطفال من الأبداع.

براد بيت وأنجلينا جولي

5- ساعد برادلي كوبر، براد بيت في العلاج من الادمان، حيث قال براد في خطاب عن حصوله على جائزة لدوره في فيلم "ذات يوم في هوليود": "لقد استيقظت بسبب هذا الرجل، وكل يوم أصبح سعيدا بسببه".

برادلي كوبر