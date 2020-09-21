بعد غياب طويل.. نجاة الصغيرة تعود بأغنية وطنية

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت الفنانة المصرية الشهيرة نجاة الصغيرة الجمهور بعودتها من جديد الى الساحة الفنية بعد غياب طويل، وذلك من خلال أغنية وطنية سيتم طرحها الشهر المقبل بعنوان “تعظيم سلاح”.

وكان الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي هو من أعلن عن الخبر خصوصاً وأنه صاحب ألحان الأغنية التي وصفها بأنها “هدية للمصريين”، كما أشار الى أن الفنانة نجاة الصغيرة انتهت من تسجيل الأغنية منذ فترة ومن المقرر أن تطرحها تزامناً مع الاحتفال الخاص بانتصار السادس من أكتوبر عام 1973.

وأضاف الشرنوبي أنه عرض الأغنية على نجاة الصغيرة منذ قرابة العام، وكان من المفترض أن تطرح الأغنية آنذاك ولكن الظروف الصعبة التي يمرّ العالم أجلت كل شيء”.

Advertisements

وأغنية “تعظيم سلاح” من كلمات صفوت زينهم ومن توزيع محمد صلاح الشرنوبي ويحيى الموجي.

وتجدر الإشارة إلى أن نجاة الصغيرة عادت للظهور من جديد في شهر تموز الماضي بعد تصدع العمارة التي تقطن فيها وهي عمارة “الشربتلي” الكائنة في حي الزمالك في القاهرة.

والجدير بالذكر أن الفنانة المصرية أعلنت اعتزال الفن نهائياً في عام 2002، ولكنها عادت في عام 2017 من خلال أغنية “كل الكلام”، وهي تعود أيضاً في 2020 بالأغنية الوطنية المذكورة.