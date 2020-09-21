نانسي عجرم بحالة تصدّر مستمرّة بعد نجاح حفلها على “تيك توك”

متابعة بتجــــــــــرد: رغم مرور عدّة أيام على حفلها الأونلاين عبر موقع “تيك توك”، لا تزال النجمة اللبنانية نانسي عحرم حديث الجمهور على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتصدر نانسي موقع تويتر بآلاف التغريدات التي تتحدث عن نجاح الحفل وتميّزه من ناحية اللوحات التي قدّمتها خلاله، هذا إلى جانب إجماع الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج على ذكاء نانسي وتفوقها في تقديم الأفكار المختلفة والجديدة.

وكانت نانسي عجرم قد تصدرت بعد الحفل مباشرةً الترند العالمي من خلال عدد من الهاشتاغات بالإضافة لعناوين الصحف العربية والصفحات الأولى.

الجدير ذكره أن آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية “قلبي يا قلبي” التي طرحتها في شهر شباط/فبراير الماضي وحققت نجاحًا منقطع النظير وأكثر من 27 مليون مشاهدة على يوتيوب.