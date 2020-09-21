متابعة بتجــــــــــرد: رغم مرور عدّة أيام على حفلها الأونلاين عبر موقع “تيك توك”، لا تزال النجمة اللبنانية نانسي عحرم حديث الجمهور على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتصدر نانسي موقع تويتر بآلاف التغريدات التي تتحدث عن نجاح الحفل وتميّزه من ناحية اللوحات التي قدّمتها خلاله، هذا إلى جانب إجماع الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج على ذكاء نانسي وتفوقها في تقديم الأفكار المختلفة والجديدة.
وكانت نانسي عجرم قد تصدرت بعد الحفل مباشرةً الترند العالمي من خلال عدد من الهاشتاغات بالإضافة لعناوين الصحف العربية والصفحات الأولى.
الجدير ذكره أن آخر أعمال نانسي عجرم هي أغنية “قلبي يا قلبي” التي طرحتها في شهر شباط/فبراير الماضي وحققت نجاحًا منقطع النظير وأكثر من 27 مليون مشاهدة على يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم بحالة تصدّر مستمرّة بعد نجاح حفلها على “تيك توك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.