”بالبنط العريض”.. حسين الجسمي في الصدارة للأسبوع الرابع على التوالي

متابعة بتجــــــــــرد: تحافظ أغنية “بالبنط العريض” للنجم الإماراتي حسين الجسمي على الصدارة في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا عبر موقع “أنغامي”.

واحلت الأغنية المرتبة الأولى في سباق “أنغامي” للأسبوع الرابع على التوالي.

وأغنية “بالبنط العربض” من ألحان حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما. وأصبحت “تريند” لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة، حيث نالت إعجاب الكثيرين، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات ومواقع عديدة لمشاهدين مندمجين مع أنغامها، ويرقصون على وقع ألحانها.

جدير ذكره أن فيديو الأغنية حقق أكثر من 125 مليون مشاهدة في أقل من شهر على طرحه عبر قناة حسين الجسمي الرسمية بموقع “يوتيوب”.