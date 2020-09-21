فيديو.. تفاصيل انتهاء أزمة عيد ميلاد مريم حسين في دبي

وجهت الفنانة المغربية مريم حسين الشكر لحكومة دبي، بعد أزمة القبض عليها لاحتفالها بعيد ميلادها، دون اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت مريم حسين عبر حسابها الرسمي بتطبيق "أنستقرام": ”أمورنا طيبة ما دام الحكومة تنقذ مواطنيها والمقيمين من هذا الوباء الفتّاك..جميعنا مسؤولون“.

وأضافت: ”النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل.. أشكر حكومة دبي على حرصهم علينا وعلى شعبها.. اللي ما يبغى لك الخير ما يوعيك.. شكرًا لمجهوداتكم كلنا مسؤولون“.

وحذفت الفنانة المغربية المقيمة في دبي، المقاطع المصورة التي تُظهر احتفالها بعيد ميلادها، وذلك من حسابها الشخصي بتطبيق ”أنستغرام“، حيث خالفت في تلك المقاطع، التعليمات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.





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كانت شرطة دبي قالت إنها ألقت القبض على فنانة مغربية دون ذكر اسم مريم حسين، حيث نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين بحضور عدة أشخاص، مخالفةً بذلك القرار الصادر من النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن إلقاء القبض على الفنانة جاء بعد نشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي، ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.





وشدد "الجلاف" على أن قرار النائب العام الإماراتي بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية ينص على غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفيروس.