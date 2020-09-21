وفاة الفنان حمدي بناني.. كورونا يهزم "الملاك الأبيض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي نجم أغنية المالوف في الجزائر الفنان حمدي بناني عن عمر ناهز 77 عاما، الإثنين، بمستشفى " ابن سينا" بولاية عنابة شرقي الجزائر.

وذكرت صحيفة "الخبر" المحلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن حمدي بناني توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولقب الفنان الراحل الذي اشتهر بآدائه لأغنية المالوف بـ "الملاك الأبيض" نسبة إلى الكمان الأبيض الذي كان يرافقه دائما، كما ساهم طوال مسيرته الفنية في نشر الثقافة الجزائرية عموما والمالوف خصوصا من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.





ونجح "بناني" في وضع لمسته على أغنية المالوف من خلال نحو 30 أغنية أبرزها "عدالة يا عدالة"، و"محبوبتي" و"يا ليلي يا ليلي"، و" جاني ما جاني".

وحسب سيرته الذاتية المنشورة في وسائل الإعلام الجزائرية، وُلد حمدي بناني في سنة 1943 في مدينة عنابة، في وسط عائلي ومحيط ثقافي حضري عميق الارتباط بالتراث الغنائي الأندلسي وفق أسلوب إشبيلية، الذي يُعرف في بلدان المغرب العربي بـ"المالوف"، أي المألوف.

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كان حمدي بناني ميالا إلى الموسيقى والغناء، خلال مراهقته، لاسيما الغناء العربي الأندلسي بشكل عام، وغناء المالوف بشكل خاص، وفق أسلوب أهل عنابة التي تحتضن عددا كبيرا من أحفاد أهل الأندلس منذ أكثر من 10 قرون.

بعد استقلال الجزائر، ذاع صيت حمدي بناني تدريجيا وأصبح من أشهر وأكثر فناني البلاد شعبية، متميزا ببدلته البيضاء وآلة الكمان التي اختار لها اللون ذاته، حتى أصبح يُعرف في الوسط الفني والإعلام الدولي بـ: "الملاك الأبيض".

وفي سنة 2004، حظي الفنان الراحل حمدي بناني بتكريم خاص من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجرى تشييع حمدي بناني إلى مثواه الأخير بعد ظهر الإثنين في مقبرة سيدي عيسى بمدينة عنابة.



