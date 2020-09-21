الخليج 365الإثنين 2020/9/21 02:12 م بتوقيت أبوظبي
نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد فيديو مثير للجدل عبر حسابها في موقع "أنستقرام"، أثناء إزالتها "تاتو (وشم) الحواجب"، وأنها قررت العودة إلى طبيعة جسدها.
وقالت ريهام (45 عاماً) في الفيديو إنَّ وزنها كان قد زاد في الآونة الأخيرة 12 كيلوجراماً وأنها تتبع حمية غذائية لخسارة هذا الوزن.
وأضافت: "رأيي أن نجوم الفن والإعلام يلجأون إلى عمليات التجميل بسبب تعليقات الجمهور على إطلالاتهم".
وتابعت: "التاتو حرام.. وأنا وضعت ذلك في الاعتبار، الأمر مرهق لكنني قررت تحمل الأمر من أجل العودة للطبيعة".
ولاقت الخطوة الجريئة من ريهام سعيد استحساناً وتأييداً من قِبل متابعيها على "أنستقرام".
وكتب حساب باسم "بيرو": "أحترم جرأتك وأحييكي على شجاعتك وأنتِ جميلة بدون أي شيء، لأنك جميلة من الداخل ربنا يوفقك ويسعد حياتك".
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تفاجئ متابعيها بفيديو جريء لإزالة "تاتو" على جسدها: حرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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