الخليج 365الإثنين 2020/9/21 01:38 م بتوقيت أبوظبي
سخر الفنان المصري، سمير غانم، بشكل كوميدي من الأنباء المتداولة حول تعرضه لوعكة صحية.
وقال سمير غانم في تصرحيات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "أنا زي الفل وأبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان على صحتي أن الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب".
كانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وهو ما نفاه نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي.
على الصعيد الفني، من المقرر أن يظهر سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، ويقدم دور والدها خلال أحداث الفيلم، ويكون بجوارها طول الوقت، خاصة أنها تتعرض لكثير من المواقف الصعبة والمطاردات بشكل كوميدى من الفنانة لوسى، التى تجسد دور بلطجية خلال الأحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر سمير غانم ساخرا: "مرضي حمل كاذب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.