سمير غانم ساخرا: "مرضي حمل كاذب"

سخر الفنان المصري، سمير غانم، بشكل كوميدي من الأنباء المتداولة حول تعرضه لوعكة صحية.

وقال سمير غانم في تصرحيات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية: "أنا زي الفل وأبلغوا الناس التي ترغب في الاطمئنان على صحتي أن الشائعات عن حالتي الصحية حمل كاذب".

كانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وهو ما نفاه نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي.

على الصعيد الفني، من المقرر أن يظهر سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، ويقدم دور والدها خلال أحداث الفيلم، ويكون بجوارها طول الوقت، خاصة أنها تتعرض لكثير من المواقف الصعبة والمطاردات بشكل كوميدى من الفنانة لوسى، التى تجسد دور بلطجية خلال الأحداث.