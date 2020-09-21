فنانو مصر يسخرون من دعوات "الإخوان" الفاشلة: "أشجعهم جبان"

بوعي وبصيرة أفشل المصريون دعوات جماعة "الإخوان" الإرهابية عبر ذبابها الإلكتروني للتظاهر في 20 سبتمبر/أيلول، بهدف إثارة الفوضى والتخريب في مصر.



وشارك الفنانون في حملات التأييد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً لدعوات الجماعة الإرهابية.





وفي تصريحات لموقع "اليوم السابع" المصري، قال الفنان سامح الصريطي إن الفنانين المصريين تجمعوا في عام 2013 لدى شعورهم بمحاولة تنظيم الإخوان الإرهابي "تغيير وتشويه هوية مصر" التي عاشها الشعب المصري منذ آلاف السنين.

وأضاف الصريطي أنه عاصر اعتصام المثقفين والفنانين فى 4 يونيو/حزيران 2013، للاحتجاج على سياسة وزير الثقافة الإخواني ضد الثقافة والمثقفين واتخاذ قرارات لا تمت للحضارة المصرية بصلة.

وأشار إلى أنه في 5 يونيو/حزيران 2013 قرر الفنانون والمثقفون التوجه إلى وزارة الثقافة للمطالبة باستعادة الهوية المصرية والرجوع في قرارات إقصاء رؤساء الهيئات الثقافية ومنها دار الأوبرا وقصور الثقافة واتحاد الكتاب.





وأكد الصريطي أن الفنان المصري مهموم بالوطن وإذا شعر بأن الوطن في خطر يتحرك فورا، مشددا على أن دعوات الإخوان الفاشلة للتظاهر لن تنال من مصر.

وتابع أن دعوات الإخوان للتظاهر لا جدوى منها ولم يستجب لها الشعب بسبب وعيه.

من جانبه، سخر الفنان صلاح عبدالله من دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر، وكتب عبر حسابه في موقع "تويتر" قصيدة قال فيها:

في انتظار الثورة قاعد بتشتم من الثوار

اللي ثايرين بالشتيمة ليل نهار

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اللي سلاحهم السفالة، اللي كفاحهم الندالة

الل راضعين مالزبالة، والخيانة والعمالة

هيا اللي واخداهم شِعار

اللي ثورتهم لسان، اللي أشجعهم جبان

اللي بالنسبة لينا مكشوفين من زماااااان

اللي صدر الميديا ليهم هيا المخبأ والميدان





وشارك المطرب أحمد سعد في هاشتاق "لست وحدك" الذي دشنه المصريون لدعم الرئيس السيسي، ونشر عبر حسابه في "أنستقرام"، صورة للسيسي، وعلق قائلاً: "كلنا معاك يا ريس".





كما نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة للرئيس السيسى عبر حسابه في "تويتر"، وعلق عليها: تحيا مصر، لست وحدك".

وأحبط الوعي المصري مرة أخرى، دعوات تنظيم الإخوان الإرهابي للتظاهر ضد الدولة المصرية وتعطيل مسيرة التنمية وبث الفوضى، وسادت حالة من الهدوء بالشوارع والميادين في مختلف المحافظات.





ولم يختلف فحوى دعوة "الإخوان" للتظاهر في 20 سبتمبر/أيلول ضد النظام المصري عن الدعوات التي انطلقت طيلة السنوات الـ7 الماضية منذ نجاح ثورة 30 يونيو/حزيران في الإطاحة بالجماعة الإرهابية من السلطة.



