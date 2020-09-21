رامي يوسف يخطف الأنظار بفيديو ساخر بعد خسارته جائزة "إيمي"

رغم خسارته جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله "Ramy" والمرشح لجائزة "إيمي" 2020، نجح النجم رامي يوسف في جذب الأنظار إليه.



وجاء رد فعل الممثل الأمريكي من أصول مصرية على خسارته الجائزة طريفاً ومميزاً ومن أبرز لقطات الحفل.

ونشر يوسف مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "عندما تخسر جائزة إيمي".

وتظهر اللقطات رامي يوسف وهو يلّوح من خارج منزله مرتدياً بدلة واقية بالكامل.

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ومثّل يوسف في المقطع المصور الطريقة الجديدة لتسليم جوائز إيمي، إذ تم إرسال مندوبين في بدلات واقية قدموا الجوائز للمرشحين عند باب منازلهم موثقين ردود فعلهم باستخدام كاميرات.





ويعد مسلسل "Ramy" بوابة يوسف للعالمية، إذ قدم خلاله نظرة عن كثب للتحديات والصراعات التي يواجهها المسلمون بينهم وبين أنفسهم للانتماء إلى المجتمع والأسرة المختلفة بمبادئها عن المحيط، في إطار كوميدي.

وُلد رامي يوسف لعائلة من أصول مصرية في نيويورك عام 1991، إذ نشأ وترعرع في أسرة مسلمة تحتفل بالأعياد الإسلامية، ويبدو عليه تأثره بجذوره من احتفاله بكلمة "الله أكبر" فور تسلمه جائزة "جولدن جلوب" في يناير/كانون الثاني الماضي.