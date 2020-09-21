شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تروج كاردى بى لمجموعة ماكياج سيلينا جوميز "Rare Beauty" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة الراب الشهيرة كاردى بى أن تدعم النجمة العالمية سيلينا جوميز على طريقتها، حيث كشفت كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما أنها واحدة من أكثر المعجبات بمجموعة ماكياج سيلينا جوميز التى طرحتها مؤخرا و حملت اسم " Rare Beauty " .

نشرت كاردى بى على الـStories الخاصة بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" لتستعرض مجموعة " Rare Beauty " التى تقتنيها و كانت تبرز أدق تفاصيلها و كأنها دعاية لمنتجات جوميز، ثم فاجأت النجمة الشهيرة محبيها وعشاقها وبدأت فى غناء أغنية " Rare " .

Advertisements

يذكر أن كاردى بى تصدرت المواقع و الصحف العالمية مؤخرا و ذلك بعد تقدمها بطلب رسمى للطلاق من زوجها أوفست ، حيث قدمت كاردى بى البالغة من العمر(27 عام ) وثائق فى المحكمة العليا ، بمقاطعة فولتون ، فى جورجيا يوم الثلاثاء الماضى باسمهما الحقيقى " بيلكاليس المنزار" و " كيارى سيفوس " كجزء من عريضة الطلاق ، و ذلك وفقا لـ TMZ.

وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد احتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه" ، ومع ذلك ، تضيف الوثائق أن كاردى تأمل فى أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين ، وفقا لـ E!.

وكانت كاردى بى و أوفست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 و انجبا طفلتهما " Kulture " البالغة من العمر عامين ، و لم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما و التى تظهر بوضوح و باستمرار امام الجميع على الـ social media .