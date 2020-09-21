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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لـ ألزهايمر.. 3 أفلام تناولت المرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمى لـ ألزهايمر ضمن الحملة الدولية التى تنظمها المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر (ADI) فى سبتمبر من كل عام، لزيادة الوعى وتحدى وصمة العار التى تحيط بالخرف، وتم إطلاق الشهر العالمى لـ ألزهايمر في عام 2012.
ومرض ألزهايمر هو تدهور تدريجى فى الحالة العصبية للمريض، وسمى المرض على اسم الدكتور ألويسيس ألويس ألزهايمر طبيب نفسى ألمانى، الذى اكتشفه لأول مرة فى الخمسين من عمره لمريض يدعى أوغست ديتر عام 1901.
وتناولت بعض الأفلام المرض بشكل إنسانى الفنية بصورة ونستعرض في ذلك التقرير الأفلام التي ناقشت مرض الزهايمر.فيلم زهايمر للزعيم
تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال محمود شعيب "عادل إمام" يدبر له أبناؤه مؤامرة بهدف الحجر على ممتلكاته، من أجل أن يسددوا ديونهم، وذلك من خلال إيهامه بأنه مريض بمرض "الزهايمر" من خلال إعطائه لأدوية تظهر عليه تلك الأعراض من نسيان أهم ذكرياته ويكتشف الأب اللعبة في النهاية ويعاقب أبناءه و ويعد مشهد ذهاب " عادل إمام " إلى صديقه " سعيد صالح" في مركز الرعاية الذى يعانى من مرض الزهايمر و لا يتذكر شيء من أكثر المشاهد السينمائية تأثيرًا.
كما قدم النجم كريم عبد العزيز شخصية مريض بحالة من حالات فقدان الذاكرة، والذى يضعه فى ورطة كبيرة خلال الأحداث فى فيلم "فاصل ونعود" ولا يتذكر شىء.
جسد الراحل نور الشريف في آخر أعماله رجل يعانى من مرض الزهايمر في فيلم بتوقيت القاهرة ، حيث جسد دور يحيى شكري رجل مسن يعيش في الإسكندرية مع ابنته أميرة وابنه مراد ويعانى من مرض الزهايمر وما يسببه له ذلك من إحراج بسبب نسيانه لعنوان المنزل، ونسيان أبناءه.
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