شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب شيرين رضا عن احتفالية وزارة الثقافة لتكريم والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أمس وزارة الثقافة بالفنان الكبير الراحل محمود رضا، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى ليلة أطلقوا عليها اسم "ليلية في حب الفنان الكبير محمود رضا" وقدمت بشكل مشرف جدا أخرجه الدكتور عادل عبده ونال من خلاله إعجاب كل الحضور وهو بالفعل قدم احتفالية منضبطة ومتنوعة الفقرات ومنح محمود رضا جزء من حقه كمبدع ورمز من رموز الفن المصري وسفير من سفراء الفن العربى.

وكان من الطبيعي والمنطقي أن تحضر الفنانة شيرين رضا ابنة الراحل محمود رضا تلك الاحتفالية الضخمة والمهمة التي يكرم فيها والدها حيث قدم بالفعل الدكتور عادل عبده الدعوة لها، لكنها لم تحضر واعتذرت عن الحضور مبررة اعتذارها بانشغالها بالتصوير فى الإسكندرية، كما أوضح لنا الدكتور عادل عبده عندما وجهنا له السؤال: أين شيرين رضا من احتفالية التكريم والاحتفاء بوالدها ؟ فقال : اعتذرت قبل الاحتفالية وشكرت وزارة الثقافة ومعالي الدكتورة إيناس عبد الدايم على الاحتفال.



شيرين رضا والراحل محمود رضا

حضر الاحتفالية الكثير من الفنانين المحبين لفن محمود رضا وكان منهم الفنانة القديرة سميحة أيوب والنجمة لبلبة والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز بالإضافة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة والمخرج الكبير خالد جلال والدكتور مدحت العدل الذي كتب اغنية خصيصا في حب محمود رضا بعنوان " واحد مننا " لحنها الموسيقار صلاح الشرنوبي وقام بغنائها محمد الحلو ومي فاروق .

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كانت قد أصدرت وزارة الثقافة كتابا تذكاريا لهذه المناسبة تم توزيعه علي الحضور ويضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمى، الدكتور اشرف زكى، الفنان محمد صبحى، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدى صابر، الفنان الجداوى رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان على الجندى، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنان محيى اسماعيل، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوى.

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.