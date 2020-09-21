كاثرين زيتا جونز تحتفل بعيد ميلاد صوفيا لورين الـ86

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة كاثرين زيتا جونز على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة العالمية الكبيرة صوفيا لورين الـ86 اليوم، حيث تعتبر الممثلة الشهيرة واحدة من أبرز نجمات التمثيل على مر التاريخ كما اشتهرت بجمالها الأخاذ طوال مسيرتها الفنية الطويلة، .. كاثرين حرصت على الاحتفال بتلك المناسبة من خلال خاصية الاستورى على موقع انستجرام، حيث نشرت صورتها وعلقت عليها برسالة تهنئة منها.



كاثرين زيتا جونز تحتفل بعيد ميلاد صوفيا لورين

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة كاثرين زيتا جونز متابعيها من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام صورة لابنيها معاً، وما إن نشرتها حتى انهالت عليها ردود فعل كثيرة من متابعيها، كما تم تداولها من قبل المواقع خاصة بعدما لاحظ الكثيرون أن ابنتها قريبة الشبه للغاية منها، كما علق البعض بأنها صورة طبق الأصل منها.

وتعد النجمة كاثرين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس من أشهر ثنائيات هوليود، حيث احتفلا العام الماضى بمرور 20 عاما على زواجهما.

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وخلال حوار أجرته كاثرين مؤخراً مع مجلة بيبول، تحدثت عن الوضع الحالي في ظل فيروس كورونا، حينما تطرقت إلى خطتها خلال الفترة المقبلة من أجل الاحتفال مع زوجها بمرور 20 عاما على زواجهما، حين قالت إنها مستعدة لخلع الماسك أو الكمامة من على وجهها بغرض منح زوجها قبلة لها احتفالاً بتلك المناسبة التي لم يحتفلوا بها العام الماضي، حيث أتم الثنائي 20 عاماً من الزواج في شهر نوفمبر الماضى، كما شددت على أنها تتبع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بمنتهى الضبط.

من ناحية أخرى تعرف نجمة هوليوود الشهيرة كاثرين زيتا جونز أنها واحدة من أهم إيقونات الجمال والرقى فى العالم، حيث تركز على أدق تفاصيل إطلالاتها سواء الملابس أو الاكسسوارات و الـ"headpiece" أو تصفيفه شعرها كذلك تهتم بتفاصيل ماكياجها.