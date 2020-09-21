شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة "الحكم لله ثم لـ آل سعود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة "الحكم لله ثم لـ آل سعود" بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90، على الإذاعات المخلتفة بالسعودية، كما أحيا ماجد حفلا غنائيا يوم الخميس الماضى على شواطئ الرأس الأبيض عبر "كروز" السعودية، حيث ظهر فى صور ومقاطع فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى وهو يرتدى لوك صيفى خلال الحفل الغنائى، ومن المقرر أن يحيى حفلا آخر يوم 23 سبتمبر الحالى.

وفى وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية أن هناك 4 من نجوم الخليج سيشاركون فى حفلات اليوم الوطنى السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم راشد الماجد، وأصيل أبوبكر، ورابح صقر، وماجد المهندس.

ومن المقرر أن تقام حفلة راشد الماجد وأصيل أبو بكر يوم 22 سبتمبر الحالى في مدينة الدمام بالصالة الخضراء، أما حفلة ماجد المهندس فى 23 سبتمبر بمركز الملك فهد الثقافى فى الرياض، وكذلك حفل رابح صقر فى الجمعة 25 ستبمبر الحالى بمركز الفهد الثقافى فى الرياض.

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يذكر أن آخر أعمال ماجد أغنية جديدة بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية،وهى من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع الموسيقى سيروس، وهندسه جاسم محمد.