شكرا لقرائتكم خبر عن مختارات من المسرحيات الغنائية والأعمال العالمية على المسرح الأوبرا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى موسمها الفنى الجديد بحفلين من إخراج هشام الطلى يضمان مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية والأعمال العالمية بأربعة لغات هى الفرنسية، الإيطالية، الألمانية والإنجليزية بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو هشام جبر ويصاحبها تابلوهات فنية لمجموعة من أعضاء فرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم وتدريب ممدوح حسن وفاروق الشريف وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء والخميس 23 و24 سبتمبر على المسرح الكبير.

وتضم العروض شبح الأوبرا، البؤساء ، صوت الموسيقى ، شوبوت ، سيدتى الجميلة ماما، الحياة وردية ، سوف احبك دائما ودويتو سوف ارحل معك، من أداء إيمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، وليد كريم، جاكلين رفيق، عماد عادل، داليا فاروق، جولي فيظي، جيهان فايد، هشام الجندى، عمرو مدحت، عزت غانم، الهامي امين، تامر توفيق، امينة خيرت، نورستا المرغني، ليلي إبراهيم، أسامة علي، برهان الدين فاروق وسلمى الجبالى.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.