شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحدث سمير غانم عن طبخ زوجته دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم الكبير سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز قصة حب استمرت لأكثر من 30 عاماً، عائلة فنية فريدة وأعمالا مميزة فى المسرح والسينما والتليفزيون، وبحسه الكوميدى الطريف تحدث النجم سمير غانم عند ظهوره فى البرامج التليفزيونية عن عدم إجادة زوجته الطبخ.

خلال حوار سابق لبرنامج "صاحبة السعادة"، كشف سمير غانم عن عدم إجادة زوجته الطبخ، قائلا وتحدث عن طريقة أكل دلال للحمام فى مسلسل الناس فى كفر عسكر، مازحا: "هى تاكل حلو أوى لكن متطبخش"، مضيفا "أنها ذات مرة بعد استشارات صديقاتها، بمبدأ الاستعانة بصديق، طبخت الملوخية وطلعت صفراء".

وفى برنامج آخر تحدث سمير غانم عن عدم إجادة دلال عبد العزيز الطبخ وتحدث عن موقف طريف فى أول زواجهما عندما طلب منها إعداد وجبة الجمبرى وفى النهاية تم إلقاؤه فى المهملات.

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وفى سياق آخر نفى النجم الكبير سمير غانم الأخبار التى ترددت بتدهور صحته خلال الساعات الماضية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أنا الحمد لله صحتى زى الفل ولا أعانى من أى شيء، وسمعت ناس كتير تقول إننى مريض وهذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة"، مضيفا أنه يتواجد حاليا فى منزله وصحته جيدة.

من ناحية أخرى، يظهر النجم الكبير سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، ويقدم دور والدها خلال أحداث الفيلم، ويكون بجوارها طول الوقت، خاصة أنها تتعرض لكثير من المواقف الصعبة والمطاردات بشكل كوميدى من الفنانة لوسى، التى تجسد دور بلطجية خلال الأحداث.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم، بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمى سمير غانم ولوسى وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وعرض مؤخرا للفنان سمير غانم مسرحية "الزهر لما يلعب" ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.