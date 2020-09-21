شكرا لقرائتكم خبر عن عابد عنانى وعلاء قوقة بطلا مسرحية "صلاة الملائكة" على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي لليوم السابع أن الفنانين علاء قوقة وعابد عناني سيكونان بطلا العرض المسرحى "صلاة الملائكة" للكاتب الكبير توفيق الحكيم وإخراج سامح بسيوني وأن هذه المشروع هو أحد مشاريع خطة المسرح القومي بعد انتهاء عرض مسرحية "المتفائل" لسامح حسين وسهر الصايغ.

مسرحية "صلاة الملائكة" قدمت من قبل وأخرجها صلاح عز الدين وقام ببطولتها صلاح سرحان - أحمد فايد - زينب عبد الرحيم - حسين فياض - عبد الله غيث - كمال ياسين - عبد الفتاح السباعي - عبد الفتاح غبن - محمد عبد العزيز.

"مسرحية صلاة الملائكة" تتعرض لموضوع انتشار الفقر والجوع والمرض والحروب وقتل البشر فى أوروبا فلو عاد إليهم المسيح لقاموا بصلبه من جديد، كما تتعرض إلى انتشار الإلحاد بسبب الصراع بين الدين والعلم .

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يذكر أن الكاتب الكبير توفيق الحكيم من أعماله المترجمة: نهر الجنون، الشيطان في خطر بين يوم وليلة، المخرج، بيت النمل، الزمار، براكسا أو مشكلة الحكم، السياسة والسلام ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 1950م. شمس النهار، صلاة الملائكة، الطعام لكل فم، الأيدى النعامة، شاعر على القمر، الورطة ترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا .

ومسرحية العش الهادئ، أريد أن اقتل، الساحرة، لو عرف الشباب، الكنز، دقت الساعة ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 1954م، أنشودة الموت ترجم ونشر بالإنجليزية في لندن هاينمان عام 1973، وبالأسبانية في مدريد عام 1953م. رحلة إلى الغد ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 1960، وبالإنجليزية في أمريكا بواشنطن عام 1981م الموت والحب ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 1960واشعب الحكاية التي نلت الشهرة.

والسلطان الحائر ترجم ونشر بالإنجليزية لندن هاينمان عام 1973م، وبالإيطالية في روما عام 1964م، ياطالع الشجرة ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية في لندن عام 1966 في دار نشر أكسفورد يونيفرستى بريس (الترجمات الفرنسية عن دار نشر "نوفيل ايديسيون لاتين" بباريس)، مصير صرصار ترجمة دنيس جونسون دافيز عام 1973م مع كل شيء في مكانه، السلطان الحائر، نشيد الموت لنفس المترجم عن دار نشر هاينمان لندن.