شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الفائزين بـEmmy Awards لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز "Emmy Awards " لعام 2020 وهو الحفل الذى ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، حيث فاز بأفضل مسلسل دارمى لهذا العام " Succession "، بينما كانت جائزة أفضل مسلسل كوميدي من نصيب " Schitt’s Creek " ، وقد فاز مسلسل " Watchmen " بجائزة "Outstanding Limited Series ".
كما فاز بجائزة أفضل برنامج توك شو "متنوع" لهذا العام برنامج " Last Week Tonight " للمذيع جون أوليفر .
وعن جائزة أفضل برنامج مسابقة واقعي فكانت جائزة الايمي لهذا العام من نصيب برنامج " RuPaul’s Drag Race " .
كانت جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي من نصيب زندايا عن دورها في " Euphoria " ، بينما فاز جيرمي سترونج بجائزة أفضل ممثل في عمل دارمي و ذلك عن دوره في مسلسل " Succession ".
وفازت كاثرين أوهارا بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل كوميدي عن دورها " Schitt’s Creek " ، بينما كانت جائزة أفضل ممثل بعمل كوميدي من نصيب يوجين ليفي عن " Schitt’s Creek ".
وفاز مارك روفالو بجائزة أفضل ممثل بفئة " Limited Series or Movie " ، بينما فازت النجمة ريجينا كينج بجائزة افضل ممثلة بفئة " Limited Series or Movie " .
ونالت آني ميرفي جائزة أفضل ممثلة مساعدة بعمل كوميدي عن " Schitt’s Creek " ، أما جائزة افضل ممثل مساعد بعمل كويميد كانت من نصيب دانيال ليفي عن "Schitt’s Creek".
وكانت جائزة أفضل ممثلة مساعدة بعمل درامي من نصيب جوليا جارنر عن دورها في " Ozark " ، وعن جائزة أفضل ممثل مساعد بعمل درامي من نصيب بيلي كروداب عن " The Morning Show " .
وعن جائزة " Outstanding Writing for a Comedy Serie " كانت من نصيب دان ليفي "Schitt’s Creek (Episode: Happy Endin)".
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