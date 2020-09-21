شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة كاردى بى تقترب من مليون متابع لحسابها فى أول أيامها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشهرة التى يكتسبها الآباء فى عالم السوشيال ميديا تأثر فى الأبناء بشكل كبير، وذلك بعدما أعلنت المغنية كاردى بى عن تدشين حساب لابنتها على موقع إنستجرام لتتجاوز فى أقل من 24 ساعة حاجز النصف مليون متابع بفضل شهرة والدتها، كما اقتربت من 700 ألف متابع بعد مرور يوم واحد على الإعلان عن حسابها من قبل والدتها التي أعلنت ذلك بالأمس.



كاردي بي تعلن عن حساب ابنتها

على جانب آخر يبدو أن طلب النجمة العالمية كاردى بى الطلاق من زوجها أوفست بعد ثلاث سنوات من الزواج تشغل تفاصيله وأسبابه وسائل الإعلام الفنية حول العالم، حيث أكد مصدر لـ E! News أن كاردى بى حاولت بالفعل خلال العامين الماضيين مسامحته على خيانته لها، فكان الأمر صعب جدا بالنسبة لها كما انتشرت اقاويل مؤخرا أن أوفست خانها مرة أخرى .

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ابنة كاردى بى

وأشار المصدر إلى أن أوفست كان يتوسل إليها أنه لم يفعل ذلك، وأشار المصدر لى أن النجمة الشهيرة لديها ما يكفى من اثباتات وقررت تقديم طلب الطلاق رسميا ، مضيفة أنها "تريد أن تكون قدوة حسنة لابنتها والنساء هناك".

وتصدرت كاردى بى المواقع و الصحف العالمية مؤخرا و ذلك بعد تقدمها بطلب رسمى للطلاق من زوجها أوفست ، حيث قدمت كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما وثائق فى المحكمة العليا ، بمقاطعة فولتون ، فى جورجيا يوم الثلاثاء الماضى باسمهما الحقيقى " بيلكاليس المنزار" و " كيارى سيفوس " كجزء من عريضة الطلاق ، و ذلك وفقا لـ TMZ.

وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد احتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه" ، ومع ذلك ، تضيف الوثائق أن كاردى تأمل فى أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين ، وفقًا لـ E!

وكانت كاردى بى وأوفست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 و انجبا طفلتهما " Kulture " البالغة من العمر عامين ، و لم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما و التى تظهر بوضوح و باستمرار امام الجميع على الـ social media.