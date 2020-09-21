شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تعلن وفاة عمتها اليوم وتنعيها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة وفاء عامر، وفاة عمتها راوية عامر، اليوم الاثنين، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "لى عمة مثل الملاك حب للجميع وحنية غريبة، هى دلوقتى عند ربنا، الفاتحة والدعاء للغالية الحاجة راوية عامر".





وكانت الفنانة وفاء عامر، نفت مؤخرا الشائعات التى ترددت حول وفاة والدتها، معربة عن استيائها ممن يطلقون تلك الشائعات، وكتبت وفاء، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "الحمد لله، أمى بخير.. إشاعة سخيفة زى مطلقها".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر، وجهت التحية لسيدة قطار المنصورة قائلة: "تسلم الأرض التى تحمل قدميكى، قمت بمشهد جميل به جدعنة المصريين اللى بنشوفها فى إسكندرية أنتى الأم المثالية لهذا العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش على قناة المحور لابد أن تفتخر بك المدرسة ووجهت كلامها لمعتز الدمرداش بضرورة استضافة من يتحدث عن الجدعنة والشهامة، وأطالب أن يتم عمل كارنيهات للعساكر وتركب المواصلات ببلاش ولابد أن يوضع كل عسكرى على الرأس وليس من حق الكمسرى أن يحرج مواطن غلبان.