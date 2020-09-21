شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يرقص على أنغام "لغبطيطة" فى إحدى الحفلات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم ماجد المصرى وهو يرقص على أغنية "لغبطيطة" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، فى إحدى الحفلات، وذلك بعد احتفاله بخطبة ابنته ماهيتاب، على رجل الأعمال مصطفى القاضى فى جو عائلى، حيث لم يحضر سوى أهل العروسين فقط بمنزل ماجد المصرى، ولم تتم دعوة أحد من الوسط الفنى، نظرا للبساطة التى اعتمد عليها الحفل، حيث من المقرر أن يوجه ماجد المصرى الدعوة لكل أصدقائه داخل وخارج الوسط الفنى خلال حفل الزفاف.



ماجد المصري

فى سياق مختلف يُعرض للنجم ماجد المصرى حاليا مسلسل "الوجه الآخر"، ويشارك فى بطولته بجانب ماجد المصرى، كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، مهند حسن، دنيا المصرى، مها سلامة، مها حسن، أحمد إمام، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف فداء الشندويلى، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج سميح النقاش.

ويتناول المصرى ضمن أحداث المسلسل الذى تبلغ حلقاته 45 حلقة، العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وخلال أحداث "الوجه الآخر" يجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان في شركة والدها، وتتوالى الأحداث، و يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.