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شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب على السجادة الحمراء لفيلم Crock of Gold بمهرجان سان سيباستيان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم جوني ديب علي السجادة الحمراء لعرض فيلمهCrock of Gold في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي، وهو الفيلم الذى قام بإنتاجه ويدور حول المغني الرئيسي وكاتب الأغاني شين ماكجوان عضو فرقة The Pogues.
وكان قدم النجم العالمي جوني ديب وثائق في محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا لتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، حتى يتمكن من تصوير دوره فى فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 في لندن.
وكان قد رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change ".
وتخطط شركة Warner Bros لبدء تصوير لـ "Fantastic Beasts 3" من أكتوبر المقبل في لندن وسينتهي بحلول نهاية فبراير 2021، لذلك طلب ديب من المحكمة تأجيل الجلسة إلى فترة بين مارس ويونيو 2021.
وكانت قد انتهت قضية التشهير بالنجم العالمى جونى ديب ضد الصحيفة البريطانية the sun بعدما اتهمته بإساءة معاملة الزوجة السابقة آمبر هيرد ، بعد ثلاثة أسابيع من جلسات المحكمة الشهر الماضى التى شاهد العالم من خلالها علاقة حب مليئة بالفضائح.
ويقاضى نجم The Pirates of the Caribbean نيوز جروبز، ناشر صحيفة ذا صن ، ورئيس التحرير التنفيذى للصحيفة، دان ووتون ، في المحكمة العليا فى لندن بسبب مقال تم نشره فى أبريل 2018 ، قال عن جونى ديب بأنه "ضرب زوجته".
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