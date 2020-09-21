شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يستعين بأشعار صلاح عبد الله لتهنئة علاء الشربينى بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المخرج عمرو عرفة، الشيف علاء الشربينى بمناسبة عيد ميلاده بطريقة طريفة، حيث استعان بالفنان الكبير صلاح عبد الله فى مقطع فيديو يلقى فيها قصيدة شعرية احتفالا بعيد ميلاد علاء الشربيني، وشارك عمرو عرفة الفيديو على حسابه بموقع "تويتر"، ووجه التهنئة للشربيني قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا علاء و عقبال 100 سنة.. معلشي علي قد لحافك مد رجليك وإحنا آخر الشهر غصب عني استعنت بالشاعر الحلبنتيشي صلاح عبد الله هوه الوحيد اللي بيقبض بالقسط".

وفي وقت سابق، داعب المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه بموقع تويتر الفنان صلاح عبد الله بمشهد من فيلم الدادة دودى، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث ظهر في إحدى المشاهد يأكل بصحبة ابنة الذى استطاع التحدث مرة أخرى بعد توقف إثر صدمة عصبية.

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صلاح عبد الله

وقال المخرج عمرو عرفة، معلقا على الفيديو: "أنا متأكد إن بعد المخرج ما قال ستوب سيبت الواد وكملت أكل عادي".

ويعيش الفنان صلاح عبد الله حالة نشاط فنى بمشاركته فى 3 مسلسلات درامية وفيلم، حيث انضم مؤخرا إلى أبطال مسلسل "جمال الحريم" بطولة الفنانة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال.

كما يشارك صلاح عبد الله فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، ، ويتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته الى جانب أحمد عز وهند صبرى كلا من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى،وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وأخرون من النجوم.