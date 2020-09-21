شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات "friends" يجتمعن بمنزل جينفر أنيستون خلال حفل جوائز إيميى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كل من النجمتين ليز كودرو وكورتنى كوكس بجانب صديقتهما النجمة جينفر أنيستون فى فيديو خلال حديثها مع الإعلامى جيمى كيميل فى حفل جوائز إيمى 2020 من منزلها، مساء أمس الأحد، والتى أقيمت دون حضور النجوم بسبب جائحة كورونا.



جينفر انيستون

وعندما لاحظ كيميل وجود كورتنى كوكس جنبًا إلى جنب مع أنيستون، قال له "بالطبع أنا هنا، نحن نعيش معًا.. لقد كنا رفقاء فى الغرفة منذ 1994"، ونشر جيمي فيديو لهم عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا :"هم حقا يعيشون معا".

وهيمن مسلسل "شيتس كريك" الكوميدى على جوائز إيمى الأمريكية يوم الأحد فى حفل مباشر شارك فيه معظم المشاهير من منازلهم فى ظل قيود فيروس كورونا.

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وفاز مسلسل شبكة "بوب" التليفزيونية، الذي يتناول قصة عائلة ثرية اضطرت للعيش في فندق متداع، بجائزة أفضل مسلسل كوميدي بينما حصل يوجين ليفي وكاثرين أوهارا على جائزتي أفضل ممثل وممثلة في الأعمال الكوميدية.

وفاز دانيال ليفي، ابن يوجين ليفي، على جائزة التأليف والإخراج وكذلك أفضل ممثل مساعد. وقبل دنيال جائزته من مطعم في أونتاريو بكندا حيث تجمع طاقم المسلسل وهم يضعون كمامات.

ودفعت قيود فيروس كورونا إلى إلغاء الحضور ومراسم الاستقبال على البساط الأحمر. وعوضا عن ذلك، أرسل المنتجون معدات تصوير ومكبرات صوت لكل المرشحين المنتشرين في 125 موقعا بأنحاء العالم ليختاروا كيف وأين سيظهرون على الشاشة.

وافتتح المذيع التليفزيونى الأمريكى جيمى كيمل الحفل الذى أذاعته شبكة "إيه.بى.سى" على الهواء مباشرة.