شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عميد الأغنية الأندلسية الجزائرى حمدى بنانى متأثرا بإصابته بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجع الوسط الفنى الجزائرى، صباح اليوم الاثنين، بعد وفاة الفنان الجزائرى القدير حمدى بنانى، عميد الأغنية الأندلسية، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد تدهور صحته متأثرا إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، التى دخل بسببها العناية المركزة فى مستشفى عنابة منذ عدة أيام، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الفنان الراحل، بعد عصر اليوم الاثنين، بمقبرة سيدى عيسى فى مدينة عنابة.



حمدى بنانى

ووفقا لـ"النهار الجزائرية" قال كمال بنانى، ابن الفنان الراحل، إن والده لم يكن يعانى من أى أمراض مزمنة، وتم إدخاله للمستشفى بعد ارتفاع شديد فى درجة حرارته، ليتم نقله إلى المستشفى حتى وافته المنية اليوم.

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ولد حمدى بنانى، فى يناير عام 1943 بمدينة عنابة، اشتهر بأدائه لأغنية المالوف العنّابى، ولقب بنانى بـ"الملاك الأبيض" نسبة إلى كمانه الأبيض الذى كان يرافقه دائما، اهتم بالفن والغناء وعمره لم يتجاوز 16 سنة حتى اكتشف صوته خاله الفنان محمد الكورد، ذاع صيته بعد استقلال الجزائر، وكانت باكورة أعماله أغنيته "يا باهى الجمال" التى نال عليها جائزة الغناء الأولى، فى إحدى المسابقات الفنية.



استمر نجاح بنانى، بأغانى مثل "عدالة يا عدالة" و"محبوبتى" و"يا ليلى يا ليلى" و "جانى ما جانى" وغيرها، استطاع بنانى من خلال نحو 30 أغنية ناجحة بوضع لمسته على أغنية المالوف. كما ساهم، بدعم من عميد المالوف بقسنطينة الحاج محمد الطاهر الفرقانى، فى نشر الثقافة الجزائرية عموما والمالوف خصوصا من خلال مشاركاته فى المحافل الدولية.

نال الفنان الراحل حمدى بنانى، تكريم رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2004، تقديرا لمشواره الفنى والغنائى الناجح.