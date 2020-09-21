شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صنعت زندايا تاريخا جديدا فى حفل توزيع Emmy لعام 2020.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية زندايا أن تصنع تاريخا جديدا، وذلك بعد أن أصبحت أصغر ممثلة تفوز بممثلة رئيسية بارزة فى مسلسل درامى فى حفل توزيع جوائز "Emmy Awards" لعام 2020 الذى أقيم ليلة أمس الأحد، فنالت زندايا جائزة فضل ممثلة عن دورها فى Euphoria، وقد تصدرت النجمة البالغة من العمر 24 عاما أهم المواقع الفنية بعد أن صنعت تاريخ جديد.

وظهرت زندايا بمقطع فيديو قصير وعدد من الصور وهى ترقص وسط أقاربها وأصدقائها احتفالا بنيلها الجائزة.

وكان جيمى كيميل يقدم الحفل أمس بينما تسلم الفائزون جوائزهم عبر مكالمة فيديو من منازلهم حول العالم لأول مرة للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

يذكر أنه أقيم أمس حفل توزيع جوائز "Emmy Awards " لعام 2020 وهو الحفل الذى ينتظره الملايين من شتى انحاء العالم ، حيث فاز بأفضل مسلسل دارمى لهذا العام " Succession " ، بينما كانت جائزة أفضل مسلسل كوميدى من نصيب " Schitt’s Creek " ، وقد فاز مسلسل " Watchmen " بجائزة "Outstanding Limited Series " ، وقد فاز بجائزة افضل برنامج توك شو "متنوع" لهذا العام برنامج " Last Week Tonight " للمذيع جون أوليفر، وعن جائزة أفضل برنامج مسابقة واقعى فكانت جائزة الايمى لهذا العام من نصيب برنامج " RuPaul’s Drag Race " .



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