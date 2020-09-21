شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تثير جدلا على السوشيال ميديا بصورة مع صديقاتها المحجبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور فى أحدث صورة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام مع مجموعة من صديقاتها المحجبات، معلقة عليها "صورة بعنوان الاختلاف لا يفسد للود قضية".



ريهام عبد الغفور

وما إن نشرت الصورة حتى انهالت عليها التعليقات وأكثرها استغرب كلمة الاختلاف التى كتبتها ريهام فى تعليقها على الصورة، حيث كتب كثيرون: "أين الاختلاف؟!"، وهو الأمر الذى دفع الفنانة ريهام عبد الغفور للرد على أغلب التعليقات التى جاءتها وتوضيح مقصدها لهم.



ريهام عبد الغفور وتعليقات الجمهور

من ناحية أخرى شاركت النجمة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة مع زوجها وابنها في أول يوم لذهابه المدرسة بعد عودة الدراسة، وظهروا جميعا وهم يرتدون الكمامات الطبية، وعلقت على الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "المدرسة في زمن كورونا.. ربنا يحمي أولادنا جميعاً يارب".

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فين الاختلاف سؤال متابعي ريهام

واحتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها، منذ أيام، حيث تلقت عددا من المعايدات والتهاني، كما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بعض الصور التي لاقت تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين.

ووجهت ريهام عبد الغفور رسالة إلى جمهورها عبر انستجرام قائلة: "كل سنة في العمر بتعدي الواحد أولوياته بتتغير ونظرته للحياة بتختلف وبيقدر أكتر النعم اللي عنده.. شكرًا لكل الناس اللي افتكرتني في عيد ميلادى".

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها برفقة زوجها أثناء غروب الشمس على أحد الشواطئ خلال العطلة الصيفية، لاقت إعجاب الآلاف من قبل متابعيها.