شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "سينما مصر" على مسرح دار أوبرا الإسكندرية 19 و20 و21 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية، العرض المسرحى "سينما مصر"، لمدة ثلاث ليلة عرض 19 و20 و21 فى شهر أكتوبر المقبل، مع الالتزام بنسبة حضور 25% للجمهور وفقا للإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الإرشادية التى أقرتها وزارة الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامى الأساسى للمسرحية .

تدور أحداث المسرحية حول ربط جميع مشاهد العرض بسياق درامى واحد وهو فيلم "الليلة الأخيرة"، بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التى تحاول طوال الفيلم بشخصية نادية التى تقدمها، استعادة ذاكرتها وإثبات أنّها نادية وليست فوزية كما يريد شاكر، وهى الشخصية التى قدمها الفنان محمود مرسى لتعود لهويتها الأصلية عن طريق دمج مشاهد من تراث السينما المصرية.

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن ‏وألحان منار الشاذلى وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ‏ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنوانى، وشيماء عباس ومحمد ‏عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزى ومروة عيد وباهر النويهى ونورهان ‏المرحومى ونيهال فهمى، وحسن عبد الله وريهام محيى وزياد زعتر ومحمد ‏عربى وأمل إميل ومحمد ماضى.