شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبطال فيلم "النمس والإنس" داخل الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد هنيدى من فيلمه "النمس والإنس" واحتفل بانتهاء التصوير باستوديو شريف عرفة بصور جمعته بالنجوم سليمان عيد وعمرو عبد الجليل وصابرين ومنة شلبى، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج استعداداً لعرضه فى السينمات قريباً، وحتى الآن لم تحدد الجهة المنتجة موعه نهائي لعرضه حتى الأن.





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فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.