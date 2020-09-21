تراند اليوم : توقيع اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل لتعزيز التعاون في صناعة السينما والتليفزيون

أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام و صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سام شبيجل للإنتاج السينمائي في القدس، عن توقيع «اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي، تقوم على مبادئ النوايا الحسنة والتعاون المشترك في مجالات السينما والتليفزيون».

ووفقا لبيان نشرته لجنة أبوظبي اليوم الاثنين، فإنه بموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل اللجنتان المتخصصتان في مجال الأفلام على «بناء تعاون ثقافي في مجالات صناعة المحتوى الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعلم وبناء تفاهم ثقافي مشترك يرسي دعائم التعاون بين الشعبين الإماراتي والإسرائيلي».

وتأتي الاتفاقية عقب التوقيع الرسمي على اتفاقية السلام بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل في البيت الأبيض.

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وتعليقاً على الاتفاقية، صرح هانز فريكين، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام بالقول: «سعداء بهذا التعاون التاريخي مع كل من صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سام شبيجل للإنتاج السينمائي، ونحن واثقون من أن الشراكة الجديدة بين الإمارات وإسرائيل ستتيح آفاقاً واسعة لصناع المحتوى السينمائي والتليفزيوني في الإمارات».

من جانبها، قالت ليزا شيلوخ أوزارد، الرئيسة التنفيذية ل صندوق السينما الإسرائيلي : «تقدم هذه الاتفاقية فرصة ثمينة للتعاون يمكننا من خلالها التعلم والإبداع والتقارب مع جيراننا في الشرق الأوسط، وبلا شك، سنجد العديد من الطرق لترسيخ العمل التعاوني معاً على المستويين الإبداعي والمهني بما يعود بالفائدة على الطرفين».

ونصت الاتفاقية على التخطيط لإقامة مهرجان سينمائي إقليمي سنوي يستعرض إنتاجات المبدعين من الدولتين والإنتاجات المشتركة، على أن يقام بالتناوب بين أبوظبي وإسرائيل.