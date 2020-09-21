تراند اليوم : اتفرج.. نرمين الفقي تُشعل إنستجرام بـ”الهوت شورت”

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة صيفية.

وظهرت الفنانة نرمين الفقي، بإطلالة صيفية جريئة مرتدية جمبسوت قصير فوق الركبة باللون الأخضر الفاتح وبأكمام واسعة وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

أما من الناحية الجمالية، وضعت الفنانة نرمين الفقي، بعض اللمسات الجمالية من المكياج الهادئ الذى برز ملامحها الجميلة وتركت شعرها منسدلًا.

وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية “ما يطلبه المستمعون” من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”.