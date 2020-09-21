تراند اليوم : بالفيديو – ريهام سعيد تزيل الـ” تاتوه ” من مكان حساس

قررت الإعلامية ريهام سعيد العودة للطبيعة بحسب ما أطلقت عليه، وإزالة تاتو الحواجب الخاص بها وبثت ريهام فيديو بخطوات الإزالة من داخل إحدى عيادات التجميل.

أوضحت ريهام سعيد في الفيديو الذي بثته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المشاهير خاصة الممثلات والإعلاميات يحرصن على إرضاء الجمهور على حساب صحتهن ونضارة بشرتهن، وقالت: “الحمد لله بتبقوا أنتو السبب، سبب بوظان وشوش الناس أو الممثلين، إن بيبقوا عايزين يرضوكم بأي طريقة، وبتقعدوا تقولوا لهم أنتو كبرتم بصوا حاطين إيه في وشكم، فاحنا أو مش احنا بصراحة، ناس تانية عشان أنا مبيهمنيش، بتحاول تجود على أد ما تقدر في الموضوع”.

تابعت ريهام سعيد أنها عملت تاتو الحواجب الخاص بها، بعد قراءة تعليقًا منذ أسبوعين أخبرتها صاحبته أن حاجبيها خفيفين فقررت أن تعمل التاتو ثم تراجعت عن الفكرة لأنها فضلت أن تتجه للطبيعة دون تصنع حتى ولو كبرت في العمر لأنه أمر يخصها وحدها.

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وكانت ريهام سعيد أعلنت عن عودتها من جديد للعمل الإعلامي ووقف قرار استبعادها.

وكشفت ريهام سعيد عن الخبر عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram عن طريق نشرها فيديو لها من لقطات من برامجها على أغنية “يابلادنا يا حلوة” لعمرو دياب.

وعلقت ريهام على الفيديو كاتبة:”النهاردة ٢٨ أغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الإعلامية الموقوفة، مابقتش موقوفة والسنة دي كلنا قعدناها في البيت مش أنا لوحدي وعدت السنة بسلام يالا افرحوا معايا بالبداية الجديدة واللي جاي كله خير ونجاح أنا متأكدة لأن ربنا كبير وعظيم. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، بحبكوا أوي”.