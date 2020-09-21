تراند اليوم : بعد غياب سنوات كبيرة .. نجاة الصغيرة تعود للغناء من جديد

بعد سنوات طويلة من الغياب، تعود الفنانة نجاة الصغيرة للساحة الفنية مرة أخرى، بأغنية وطنية تحمل عنوان “تعظيم سلام”، من ألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع يحيى الموجي.

من جانبه، قال الملحن صلاح الشرنوبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، إن الأغنية يتم الإعداد لها منذ عامين، لتعود من خلالها المطربة نجاة إلى الساحة الغنائية، وتعبيرا منها حبها ودعمها لمصر وجيشها العظيم، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد طرح الأغنية لأن هناك مقاطع سيتم تعديلها، وبعد الانتهاء من كل شيء سيتم إعلان باقي التفاصيل في مؤتمر صحفي.

تابع الشرنوبي أن كلمات الأغنية تقول: “تعظيم سلام لجيش بلادي.. محروسة بيه دايما بلادي.. بإيد بتحمي وإيد بتبني، وعيون بتحرس حدود بلادي”.