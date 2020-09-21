تراند اليوم : بالفيديو – قصة صفعة عمر الشريف لسناء جميل أدت لفقد سمعها

أبدى الفنان العالمي عمر الشريف تأثرًا شديدًا، عندما تذكر مشهد الصفعة التي صفعها للفنانة سناء جميل أثناء تصوير فيلم “بداية ونهاية”، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية مع الفنانة مروة حسين.

تحدث عمر الشريف عن المشهد قائلا: “مسكينة انطرشت فيها”، مشيرًا إلى أن شدة الصفعة كانت ناتجة عن اندماجه بشكل خاطئ في الدور، لأنه عاش تفاصيل الشخصية وشعر بما يشعر به شخص طموح فقير لا يساوي شيئًا، يريد أن يبلغ بطموحه أقصى الدرجات التي تمكنه من الزواج بابنة الباشا في حين تم ضبط شقيقته في وضع مهين.

تابع عمر الشريف: “اتدورت كده واديتها قلم من غير ما أشعر، المسكينة انطرشت كملت المشهد، وفضلت لآخر أيامها كده، كنت بروح أزورها، كانت صاحبتي جدًا، أقول لها يا سناء أنتي مش زعلانة مني أنا طرشتك، قالت لي يااه مش مثلنا وانبسطنا وبنحب بعض، خلاص رغم إنها فضلت كده لحد ما ماتت”.

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“بداية ونهاية” فيلم دراما مصري من إنتاج عام 1960، ومن إخراج صلاح أبو سيف وبطولة فريد شوقي وعمر الشريف وأمينة رزق وسناء جميل.

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ بنفس الاسم وتعتبر أول روايات نجيب محفوظ التي يتم تحويلها لفيلم سينمائي، وتم ترشيح الفيلم لنيل جائزة مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 1961، كما احتلت الفنانة سناء جميل المركز الثالث في جائزة أفضل ممثلة بين ممثلات العالم وكانت هذه هي أول مرة تحتل فيها ممثلة عربية إحدى المراتب الأولى في المهرجانات الدولية، كما تم تصنيف الفيلم في المركز السابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد.