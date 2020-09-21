شيرين رضا تتغيب عن احتفالية تكريم والدها محمود رضا.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - أقامت وزارة الثقافة احتفالية كبيرة لتكريم الفنان الراحل محمود رضا، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى ليلة أطلقوا عليها اسم "ليلة في حب الفنان الكبير محمود رضا".

وكان الغريب في الأمر، هو تغيب الفنانة شيرين رضا، ابنة الفنان محمود رضا، عن الحضور، حيث أنها اعتذرت نظرا لتواجدها حاليا فى الإسكندرية لتصوير أحد أعمالها الفنية، لكنها حرصت على توجيه الشكر لوزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبد الدايم على الاحتفال.

يذكر أن الفنان محمود رضا قد وافته المنية يوم الجمعة 10 يوليو، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

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ونعت الفنانة شيرين رضا والدها الراحل محمود رضا، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “توفى منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا”.

وأضافت: “وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعاً”.