رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها بصور من أحدث ظهور لها. وظهرت مايا مرتدية فستانًا أخضر اللون بدون أكمام جعلها تبدو برنسيسة على حد وصفها، مع تسريحة شعر غير مبالغ فيها حازت إعجاب متابعيها. وعلقت مايا على الفيديو والصور التي نشرتهم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"حسيت كأني برنسيسة امبارح". وكانت قد قررت مايان السيد دعم الإعلامية رضوى الشربيني، في أزمتها بعد إحالتها للتحقيق بسبب تصريحاتهاعن الحجاب، وذلك من خلال نشر صورتها عبر خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها الشخصي على"انستجرام"، معلقة قائلة:"أدعم رضوى الشربيني"، وأكدت أيضًا أنها لا توافقها الرأي في تصريحها الذي أثار جدلًا خاصة أن الملابس ليس لها دورًا في جعل الشخص أفضل أو أسوأ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايان السيد تخطف الأنظار بالفستان الأخضر في أحدث ظهور: "حسيت كأني برنسيسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.