تامر حسني ينقذ عمر كمال في تونس.. تعرف على القصة

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري عمر كمال، عن المشكلة التي واجهها في تونس خلال حفلاته الأخيرة والتي كانت ستنتهي بحجزه.

وقال عمر خلال لقائه مع برنامج "et بالعربي"، إن حدث مشاداه كلامية بعد حفله الأخير، حيث قام متعهد الحفل أثناء غنائه باقتحام المسرحمن أجل تقديم المطرب حسن شاكوش كنوع من الإهانة له على حد وصفه، مؤكدًا أن علاقته بشاكوش جيدة وهو صديق وأخ له ولا يوجد بينهما أي خلافات.

وأضاف كمال أن متعهد الحفل سحب منه جواز السفروهدده بمنعه من مغادرة البلاد، ولكن تواصل مع النجم تامر حسني وإيهاب توفيق من أجل حل تلك الأزمة وبالفعل تدخلا وانتهت الأزمة، موجهًا الشكر لهما.

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وكان قد احتفل مطرب المهرجانات عمر كمال بعيد ميلاده الـ 31، وذلك قبل حلوله بأيام قليلة.

كمال نشر صورة له من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، والتي ظهر فيها جالسا أمام قالب تورتة يحمل صورته.

مطرب المهرجانات أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "أيام قليلة وأتم ٣١ سنة .. الحمد لله على نعمة الصحة والستر".