سما المصري تحضر جلسة محاكمتها بسبحة وسجادة صلاة

رنا صلاح الدين - حضرت الراقصة المصرية سما المصري جلسة محاكمتها، اليوم الإثنين، بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
سما ظهرت مرتدية ملابس السجن البيضاء، بينما وضعت كمامة طبية على وجهها، بينما أمسكت بمصحف وسجادة صلاة.
وأيدت المحكمة الحكم بحبس سما المصري عامين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت بتعديل حكم حبس الفنانة سما المصري من 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، للحبس سنتين وبقاء الغرامة كما هي، وذلك في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
ويبدو أن سما المصري كانت تتوقع حكم أخف، وهو ما جعلها تنهار في نوبة بكاء شديدةداخل قفص الاتهام فور سماعها الحكم.
وصرخت قائلة: "حياتى اتدمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه"، ثم تعرضت لحالة إغماء.
وقامت قوات الأمن بنقل سما المصري لمحبسها بسجن النساء داخل عربة الترحيلات.
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